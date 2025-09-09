“Per me è un grande colpo, fidatevi”

“È una partita delicata, certo. Ma bisogna anche dire che oggi il Napoli è ancora la favorita per lo Scudetto. Queste responsabilità te le devi prendere, e il Napoli deve essere all’altezza con o senza i titolari. E può farlo, perché Conte ha costruito una rosa importante: ha tutte le possibilità per far risultato ovunque.

Poi ci sarà anche il momento difficile, capita a tutte le squadre: l’importante è che arrivi il più tardi possibile e che si reagisca bene.