Norvegia a raffica: 11-1 contro la Moldavia e qualificazione ipotecata

Una Norvegia super distrugge la Moldavia e manda un chiaro messaggio all’Italia

By Guido Russo
La Norvegia stravince manda un segnale forte per la qualificazione al Mondiale 2026.

Trascinati dal solito Haaland (5 goal e 2 assist questa sera) travolgono la Moldova con un risultato di 11-1.
Una vittoria incredibile che salvo sorprese li manda dritti al Mondiale, vista l’enorme differenza reti accumulata (+21).

Di seguito le formazioni della gara e la classifica del Girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Horn Myhre; Bobb, Haaland, Schjelderup. Ct: Solbakken.
MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Cojocaru, Postolachi. Ct: Clescenco.
Arbitro: Berke (Ung)

Classifica:

1) Norvegia – 15 punti (+21)

2) Italia* – 9 punti (+5)

3) Israele – 9 punti (+4)

4) Estonia – 3 punti (-8)

5) Moldova – 0 punti (-22)

*Una partita in meno

