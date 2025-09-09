Nonostante l’inferiorità numerica, l’Italia Under 21 batte i pari età della Macedonia: decide Marianucci!

Gran sofferenza per l’Italia U21, ma alla fine arriva un successo importantissimo contro i pari età della Macedonia del Nord che permette ai ragazzi di Silvio Baldini di continuare il proprio cammino nel Gruppo E di qualificazione all’Europeo di categoria del 2027 a punteggio pieno. Tre punti resi ancor più preziosi se si pensa all’inferiorità numerica con la quale gli Azzurrini hanno dovuto affrontare il match per oltre 70 minuti, causata dall’espulsione di Moruzzi, terzino sinistro in forza all’Empoli.

Il gol decisivo giunge al 35′: punizione battuta non benissimo dalla destra, mischia in area di rigore, colpo di testa illuminante di Ndour sulla sua sinistra e destro al volo sul palo lontano di Luca Marianucci: è il difensore del Napoli, arrivato quest’estate, a risolvere una gara altrimenti scorbutica. Per l’ex Empoli novanta minuti in campo e, oltre alla rete, anche un’ammonizione nei minuti finali.