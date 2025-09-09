Napoli, passano a 3 gli indisponibili: arrivano i “soccorsi”

Ad Antonio Conte è bastato, semplicemente, vedere il punto dove Rrahmani sentiva dolore per capire che le cose non erano semplici. « Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra ». Tradotto: salta le prossime sei partite di campionato. Almeno un mese di stop, forse qualche giorno di meno. In ogni caso, sarà assente nella 4 gare di campionato e nelle prime due di Champions , quella con il Manchester City e con lo Sporting Lisbona . Proprio come era trapelato nelle primissime ore successive all’infortunio. Lo stesso capitano del Kosovo ha capito che non c’era tempo da perdere: nonostante il legame viscerale per i colori della sua nazionale, ha lasciato il ritiro ed è piombato a Castel Volturno .

Ieri pomeriggio, come si legge tra le pagine de Il Mattino, i controlli nella clinica Pineta Grande . Out, dunque, Rrhamani . E come lui anche Neres . Che non troverà posto nella trasferta di Firenze. E con Lukaku siamo a tre indisponibili.