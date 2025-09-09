NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, passano a 3 gli indisponibili: arrivano i “soccorsi”

By Simona Marra
0

Ad Antonio Conte è bastato, semplicemente, vedere il punto dove Rrahmani sentiva dolore per capire che le cose non erano semplici. «Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra». Tradotto: salta le prossime sei partite di campionato. Almeno un mese di stop, forse qualche giorno di meno. In ogni caso, sarà assente nella 4 gare di campionato e nelle prime due di Champions, quella con il Manchester City e con lo Sporting Lisbona. Proprio come era trapelato nelle primissime ore successive all’infortunio. Lo stesso capitano del Kosovo ha capito che non c’era tempo da perdere: nonostante il legame viscerale per i colori della sua nazionale, ha lasciato il ritiro ed è piombato a Castel Volturno.

Ieri pomeriggio, come si legge tra le pagine de Il Mattino, i controlli nella clinica Pineta Grande. Out, dunque, Rrhamani. E come lui anche Neres. Che non troverà posto nella trasferta di Firenze. E con Lukaku siamo a tre indisponibili.
Meno male che “arrivano i nostri”. Perché la sosta per i mondiali restituisce non solo De Bruyne in formato “elisir di giovinezza”, ma anche Elmas, il figliol prodigo che non vede l’ora di dare il suo contributo. Con il Lipsia, questa estate, è stato una specie di separato in casa, dunque ha problemi di condizione. Ma domenica la sua serpentina con la Macedonia ha lasciato tutti incantanti: ovviamente, l’avversario era il Liechtenstein, quindi nulla di cui esaltarsi. Ma anche in serie A, con il Torino, Elmas ha mostrato numeri da autentico fenomeno.
