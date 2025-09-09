“Napoli, lavorare con lo stesso organico è un vantaggio. Infortuni? Va monitorata l’evoluzione del calciatore”

Luigi Febbrari, ex preparatore atletico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Salite sulla giostra (Stile TV) degli azzurri, che durante la sosta per gli impegni delle Nazionali hanno perso per infortunio Amir Rrahmani.

Factory della Comunicazione

“Non ci sono le condizioni ottimali per dare un giudizio adesso perché le condizioni si acquisiscono solo giocando. Il Napoli si è organizzato con una rosa numerosa e di valore perché il percorso che dovrà affrontare sarà difficile e dobbiamo fare i conti senza sapere cosa succederà anche sul piano infortuni che rappresentano un dilemma per tutti. I 5 club migliori d’Europa hanno collezionato 4.123 infortuni e questo vuol dire una spesa delle società pari a 732 milioni di euro. La cosa che preoccupa ancora di più è il fatto che i più soggetti ad infortuni sono gli Under 21. Ho cercato, ma non trovo statistiche in merito al ruolo più soggetto ad infortuni muscolari, ho pensato a quelli che fanno più accelerazioni e frenate, ma anche questo è un dato che non coincide per cui non se ne capisce il motivo, ma il problema c’è ed è un problema enorme. Le sollecitazioni che avvengono uno le subisce in base al suo motore e spesso questo non sopporta i carichi di lavoro.

Il post infortunio? Il rapporto tra tecnico, terapista, preparatore e allenatore è sempre molto delicato perché ci sono dei protocolli, ma la programmazione è quotidiana, soggettiva. Bisogna leggere attentamente le reazioni del giocatore che emana tutti i giorni, poi ci sono dei protocolli, i parametri, la prognosi, ma c’è da vedere come reagisce il calciatore giorno dopo giorno.

Il Napoli è stata la prima squadra a chiudere l’organico al 90% prima dell’inizio del campionato e questo fa ben sperare: continuare a lavorare con gli stessi giocatori è un vantaggio. Non vorrei sovraccaricare Conte di responsabilità, ma il Napoli è la squadra più accreditata. Si parla di Inter e Juve, ma è troppo presto per raccogliere dei dati che siano leggibili”.