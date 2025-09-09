“Napoli, a Firenze non avrai vita facilissima. Pioli sarebbe perfetto per la panchina azzurra!”

Daniele Amerini, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Salite sulla giostra (Stile TV) della sfida di sabato sera, che al Franchi vedrà i viola opposti al Napoli di Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

“Il calcio di oggi non appassiona più come il nostro dove c’era un altro livello di giocatori. Forse il calcio moderno che è più fisico è anche più difficile, ma la qualità dei nostri anni oggi non c’è.

Pioli cercava sempre di dare dei suggerimenti anche da giocatore, io ero molto giovane quando eravamo insieme nel gruppo, poi l’ho avuto a Modena come allenatore e vederlo adesso a questi livelli fa piacere. Vanno fatti a lui solo complimenti perché ha vinto con un Milan normale e non stellare. Pioli ha fatto sempre bene ovunque è andato, anche a Firenze è stato bravo, nella gestione del gruppo è un numero 1 e poi si è molto evoluto sul piano tecnico, tattico e di strategia, è ormai un grande allenatore e per il suo valore potrebbe allenare anche il Napoli.

Se giocassi oggi, mi piacerebbe essere allenato da Poli per vederne i miglioramenti. Un anno con Conte credo ti faccia crescere molto perché certe cose te le trasmette solo lui, se fossi un giovane mi piacerebbe essere allenato anche da De Zerbi che è un innovatore e c’è da capire se arriveranno anche i risultati, ma un mix tra De Zerbi e Conte sarebbe ottimale. Il Napoli non avrà vita facile con la Fiorentina che però mi pare ancora non stia benissimo fisicamente”.