Manna alla porta di De Bruyne: la frase con cui tutto cominciò…

Tra pochi giorni, Kevin De Bruyne, tornerà in quel di Manchester in occasione della gara Champions del Napoli in Inghilterra. Inutile nascondere che, quando si cominciò a parlare del campione belga all’ombra del Vesuvio, in molti erano scettici. Sembrava impossibile…L’unico a crederci, probabilmente, fu il ds Manna. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, l’uomo che ha convinto il centrocampista a “cambiare vita”: “Mentre De Bruyne resta eguale, a se stesso, nella postura, nei movimenti, con quel passo regale che sembra possa guidarti ovunque, persino tra le stelle, come quelle dell’Etihad, il salotto del suo regno, dove KDB ha per dieci anni deliziato. È la storia, è il vissuto, è ciò che è stato dal 2015 al 2025, fino a quando Giovanni Manna, il direttore sportivo, non andò a bussare al portone della sua abitazione si giocò l’all-in, quasi incredulo e certo fiducioso: “Qui a Napoli c’è un progetto che può piacerti”.

