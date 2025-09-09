Lucarelli: “Italia in partita ma difesa da rivedere, Lucca crescerà come Kean“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Cristiano Lucarelli, allenatore ed ex calciatore del Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Ieri ho notato cose buone e non. L’Italia è rimasta in partita, ma la gara andava gestita diversamente. La fase difensiva è assolutamente da rivedere. Non avendo esterni e trequartisti da gol, credo che Gattuso abbia fatto la scelta giusta combinando la coppia fisica Kean+Retegui. Il Napoli, ad esempio, può assolutamente puntare su centrocampisti con gol nei piedi come Mctominay e De Bruyne.

Lucca? Secondo me è un attaccante forte. Non possiamo avere aspettative alte immediatamente, a questo ragazzo va dato il giusto tempo. Arriverà il momento della sua esplosione come è successo a Kean.

Inter-Juventus? Questa partita servirà a capire il livello di entrambe le squadre. Non sarà una risposta definitiva in vista anche delle nazionali, ma sarà interessante”.