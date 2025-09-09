Italia U21, Marianucci sblocca un match complicato per gli Azzurrini! All’intervallo è 0-1

Si è da poco concluso il primo tempo della sfida tra Macedonia del Nord Under 21 e Italia Under 21, con gli Azzurrini che sono in vantaggio 1-0 grazie al gol di Luca Marianucci al 34′: il difensore di proprietà del Napoli ha ricevuto la spizzata di Ndour sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da destra e poi al volo ha indirizzato la sfera sul secondo palo, dove Vasilev non poteva arrivare.

Da segnalare però, come si legge su TMW, che gli uomini di Baldini sono in 10 dal 25′ per la doppia ammonizione comminata a Moruzzi.