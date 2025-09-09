Il Mattino- De Bruyne 3 gol in Nazionale e Conte studia una collocazione
Kevin De Bruyne ha concluso la sua personale sosta per le Nazionali con all’attivo 3 gol ed 1 assist. Un bilancio molto positivo. Un rendimento che avrà di certo fatto sorridere anche Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è ancora alla ricerca di una posizione per far rendere al meglio l’ex Manchester City. Di seguito un estratto dell’approfondimento de “Il Mattino”.
L’adattamento può richiedere tempo e lui (così come il resto della squadra) ha tutta l’intenzione di bruciare le tappe. Conte gli chiede soprattutto incisività nell’ultima trequarti di campo e perché no anche qualche gol pesante. D’altra parte i piedi del belga parlano per la sua storia: destro o sinistro non c’è alcuna differenza, le difese di serie A se ne dovranno fare una ragione. Ma intanto – al netto del gol all’esordio contro il Sassuolo – è sembrato ancora un po’ troppo corpo estraneo al resto di una macchina abituata a girare su velocità supersoniche”.