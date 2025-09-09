Il Mattino- De Bruyne 3 gol in Nazionale e Conte studia una collocazione

Kevin De Bruyne ha concluso la sua personale sosta per le Nazionali con all’attivo 3 gol ed 1 assist. Un bilancio molto positivo. Un rendimento che avrà di certo fatto sorridere anche Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è ancora alla ricerca di una posizione per far rendere al meglio l’ex Manchester City. Di seguito un estratto dell’approfondimento de “Il Mattino”.

“Il belga deve ancora trovare una collocazione tattica definita. Una cosa è certa: ha qualità tali da poter essere determinante in ogni zona di campo e in ogni momento. Conte vuole utilizzarlo con cura, senza stressarne troppo un fisico che all’alba dei 34 anni non può certo rispondere al pari di quello di un neomaggiorenne. Ecco perché l’aspetto psicologico può rivelarsi determinante e una prestazione importante come quella contro il Kazakistan nella serata di domenica può rappresentare il giusto toccasana per ritrovare consapevolezze e sicurezze. Il campionato di serie A è uno scoglio sul quale il rischio di arenarsi è sempre alto, anche se ti chiami De Bruyne e in bacheca hai più trofei di tutto il resto dello spogliatoio.