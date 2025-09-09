NewsCalcioIn Evidenza

Il Mattino- De Bruyne 3 gol in Nazionale e Conte studia una collocazione

By Giovanni Esposito
0

Kevin De Bruyne ha concluso la sua personale sosta per le Nazionali con all’attivo 3 gol ed 1 assist. Un bilancio molto positivo. Un rendimento che avrà di certo fatto sorridere anche Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è ancora alla ricerca di una posizione per far rendere al meglio l’ex Manchester City. Di seguito un estratto dell’approfondimento de “Il Mattino”.

“Il belga deve ancora trovare una collocazione tattica definita. Una cosa è certa: ha qualità tali da poter essere determinante in ogni zona di campo e in ogni momento. Conte vuole utilizzarlo con cura, senza stressarne troppo un fisico che all’alba dei 34 anni non può certo rispondere al pari di quello di un neomaggiorenne. Ecco perché l’aspetto psicologico può rivelarsi determinante e una prestazione importante come quella contro il Kazakistan nella serata di domenica può rappresentare il giusto toccasana per ritrovare consapevolezze e sicurezze. Il campionato di serie A è uno scoglio sul quale il rischio di arenarsi è sempre alto, anche se ti chiami De Bruyne e in bacheca hai più trofei di tutto il resto dello spogliatoio.

Factory della Comunicazione



L’adattamento può richiedere tempo e lui (così come il resto della squadra) ha tutta l’intenzione di bruciare le tappe. Conte gli chiede soprattutto incisività nell’ultima trequarti di campo e perché no anche qualche gol pesante. D’altra parte i piedi del belga parlano per la sua storia: destro o sinistro non c’è alcuna differenza, le difese di serie A se ne dovranno fare una ragione. Ma intanto – al netto del gol all’esordio contro il Sassuolo – è sembrato ancora un po’ troppo corpo estraneo al resto di una macchina abituata a girare su velocità supersoniche”.
Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

CDS- Fiorentina-Napoli: Si attende il Casms per il settore ospiti

News

CDS-Hojlund bene in nazionale: 27 minuti e un gol

News

Giannattasio: “La nuova Fiorentina mi piace. Gudmusson? Non ci sarà”.

News

De Giovanni: “Hojlund? Messaggio forte del Napoli”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.