Il gigante è tornato, anche se JJ è affidabile l’ex Torino ha altre caratteristiche

È anche vero che esisterebbero altre variabili in difesa, per esempio Juan Jesus, che è affidabile è l’ha dimostrato, ma da Castel Volturno, dopo l’amichevole con l’Avellino, che il calcio moderno etichetta come allenamento congiunto, sono venuti fuori segnali incoraggianti per quel gigante che nell’estate del 2024 è costato una trentina di milioni: Buongiorno al Napoli ha dato, eccome, per un girone intero è stato prossimo alla perfezione, poi si è ritrovato vittima della pubalgia, poi con il Torino dovette fermarsi per uno scatto generoso, poi è dovuto rassegnarsi, andare sotto ai ferri, prendersi il tempo necessario per recuperare secondo i protocolli con i quali non si scherza. Il rientro, contro il Cagliari, ha sollecitato l’autostima, perché nei 22’ in campo ci ha infilato dentro la sua naturalezza nel difendere e anche una bella dose di spudoratezza nell’andare ad offrire ad Anguissa il pallone per la vittoria: è pronto per gli straordinari, insomma, perché adesso sta assai meglio, quasi bene, e dunque diventa un candidato per il centro-sinistra mentre al suo fianco salgono le quotazioni di Beukema, divenuto due mesi fa l’ossessione del mercato, protagonista suo malgrado di un braccio di ferro ad oltranza con il Bologna, chiuso investendo trenta milioni. Beukema ha minuti zero in queste prime due giornate di campionato ma può succedere per chi incrocia Antonio Conte, che ha bisogno di avere garanzie da assicurarsi attraverso il lavoro negli allenamenti: hanno cominciato a Dimaro-Folgarida; hanno proseguito a Castel di Sangro; ci sono ormai una cinquantina di sedute di praticantato e poi, se gli esami strumentali costringeranno ad intervenire, bisognerà accelerare e procedere, pur sapendo che in organico c’è anche il giovane Marianucci, in questo caso un outsider che però rientra tra le opzioni. Fonte: Gazzetta