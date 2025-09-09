NewsCalcioIn Evidenza

Gutierrez-Napoli: sono due i problemi legati allo spagnolo

By Simona Marra
C’è da giurarci. Lui sarà una specie di “sesto uomo”, ovvero quasi sempre il primo cambio di Conte. Proprio per la sua duttilità e capacità di adattarsi e di sacrificarsi: può essere esterno alto, quinto di centrocampo ma anche quarto. Magari vice di Anguissa. In ogni caso, Elmas è al settimo cielo, proprio non vede l’ora di rimettere piede in campo con la maglia del Napoli.

Ieri, in tutta fretta, come scrive Il Mattino, ha fatto rientro dalla Macedonia e si è subito recato a Castel Volturno.

Non c’è tutta questa fretta per Gutierrez. Anche perché non è scontato che già a Firenze possa arrivare la prima convocazione. Anzi, al momento è più no che sì. Di sicuro, visto che deve recuperare dai postumi di un intervento delicatissimo alla caviglia, il suo minutaggio sarà assai graduale. 
In questi casi, i problemi sono di due tipi: non solo i timori per la caviglia ma anche il fatto che l’esterno spagnolo ha saltato l’intera preparazione pre-campionato. Dunque, pure sotto il profilo della condizione atletica, è in ritardo rispetto a tutti gli altri. Motivo per cui, il suo rientro va dosato con la massima attenzione. 
Olivera, che ha rimediato un cartellino giallo nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali, è anche lui già tornato alla base. L’ultimo ad arrivare, stavolta, non sarà lui ma Anguissa. Ma di sicuro, per il camerunense, non c’è spazio per riposare. A Firenze, ci sarà. E verrà anche premiato: come miglior calciatore del mese d’agosto. D’altronde, la freddezza per il gol al 95′ con il Cagliari, vale tutto il trofeo. E occhio a Hojlund: nella vittoria della Danimarca in casa della Grecia c’è anche la sua firma.
