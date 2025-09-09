Gutierrez-Napoli: sono due i problemi legati allo spagnolo

Ieri, in tutta fretta, come scrive Il Mattino , ha fatto rientro dalla Macedonia e si è subito recato a Castel Volturno.

C’è da giurarci. Lui sarà una specie di “ sesto uomo ”, ovvero quasi sempre il primo cambio di Conte . Proprio per la sua duttilità e capacità di adattarsi e di sacrificarsi: può essere esterno alto, quinto di centrocampo ma anche quarto. Magari vice di Anguissa . In ogni caso, Elmas è al settimo cielo, proprio non vede l’ora di rimettere piede in campo con la maglia del Napoli .

Non c’è tutta questa fretta per Gutierrez . Anche perché non è scontato che già a Firenze possa arrivare la prima convocazione. Anzi, al momento è più no che sì. Di sicuro, visto che deve recuperare dai postumi di un intervento delicatissimo alla caviglia, il suo minutaggio sarà assai graduale.

In questi casi, i problemi sono di due tipi: non solo i timori per la caviglia ma anche il fatto che l’esterno spagnolo ha saltato l’intera preparazione pre-campionato . Dunque, pure sotto il profilo della condizione atletica, è in ritardo rispetto a tutti gli altri. Motivo per cui, il suo rientro va dosato con la massima attenzione.