"Gli attaccanti di razza sono tutti un po' egoisti"

By Emanuele Arinelli
Intervistato da Radio Firenzeviola, Ottavio Bianchi ha parlato del match che la Fiorentina giocherà contro il Napoli, soffermandosi su Pioli e Conte. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Sono sicuramente due tra i migliori allenatori italiani, sono molto diversi tra loro, entrambi sono dei veri professionisti che danno lustro alla categoria. Kean è molto interessante, ha un bel cambio di passo, è un attaccante moderno. Una volta gli attaccanti erano molto forti fisicamente ma un po’ statici.

 

Il calcio di adesso impone che gli attaccanti quando non sono in possesso vadano subito a recuperare. È un giocatore moderno che si adatta alle situazioni sia offensive che di contenimento. Non è un solista, aiuta molto anche il centrocampo, ma è certo che gli attaccanti di razza sono tutti un po’ egoisti e solisti ma lui aiuta molto la squadra anche in fase di non possesso”.

