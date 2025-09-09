Intervistato da Radio Firenzeviola, Ottavio Bianchi ha parlato del match che la Fiorentina giocherà contro il Napoli, soffermandosi su Pioli e Conte. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Sono sicuramente due tra i migliori allenatori italiani, sono molto diversi tra loro, entrambi sono dei veri professionisti che danno lustro alla categoria. Kean è molto interessante, ha un bel cambio di passo, è un attaccante moderno. Una volta gli attaccanti erano molto forti fisicamente ma un po’ statici.

Il calcio di adesso impone che gli attaccanti quando non sono in possesso vadano subito a recuperare. È un giocatore moderno che si adatta alle situazioni sia offensive che di contenimento. Non è un solista, aiuta molto anche il centrocampo, ma è certo che gli attaccanti di razza sono tutti un po’ egoisti e solisti ma lui aiuta molto la squadra anche in fase di non possesso”.