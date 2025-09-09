Giannattasio: “La nuova Fiorentina mi piace. Gudmusson? Non ci sarà”.

Andrea Giannattasio, giornalista di Radio Firenze Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Napoli4ever- L’estate dei campioni, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale.

“A Firenze si attendono circa 700 tifosi del Napoli, il doppio rispetto all’anno scorso. Non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali, dovrebbero arrivare domani. La società aveva richiesto la riduzione della capienza nel settore ospiti per la troppa vicinanza alla curva. La nuova Fiorentina mi sembra una buona squadra, quest’anno ci sono tante soluzioni. L’obiettivo principale della stagione è la Conference League, ma ovviamente si intende anche puntare ad un buon campionato. Non vedo ancora la squadra pronta all’Ucl ma si deve provare a raggiungere l’Europa League.

Per sabato non credo che Gudmunsson recuperi e quindi ci saranno novità in avanti. Pioli è stato chiaro, la struttura a 3 lì dietro è fissa mentre in avanti ci si possono aspettare novità e trasformazioni. Si sta ancora cercando la vera identità viola, Pioli sta portando avanti l’idea impiantata da Palladino con delle modifiche. C’è tanta fiducia nei confronti del nuovo tecnico viola. A Firenze il Napoli è visto come la squadra più forte del campionato. Ricordo come Pioli sfidò il Napoli ai tempi di Spalletti, ma ora è diverso. Sarà una bella partita a scacchi tra due allenatori che si conoscono bene”.