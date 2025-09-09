Adnkronos News

Gaza City, da Israele ordine di evacuazione immediato: è il primo su larga scala

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di tutti i residenti di Gaza City, in vista di una grande operazione di terra contro Hamas. "Le Idf sono determinate a sconfiggere Hamas e opereranno nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come hanno fatto in tutta la Striscia", ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane.  L'ordine di evacuazione è il primo su larga scala per tutta la città di Gaza, i precedenti avvertimenti riguardavano solo edifici specifici e le aree circostanti. "Abbiamo abbattuto 50 torri terroristiche in due giorni, e questo è solo l'inizio della potente operazione di terra per prendere il controllo di Gaza City. Agli abitanti di Gaza City dico: Siete stati avvertiti, andatevene subito", aveva dichiarato ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, stando a quanto riferito dai media locali.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Agosto 2025 è stato il terzo più caldo di sempre

Adnkronos News

Flotilla: “Barca colpita da un drone”. La Tunisia smentisce

Adnkronos News

Regionali Campania, nel centrodestra cresce ipotesi civico: in pole Lorito e Romano

Adnkronos News

Russia, avanza la repressione di Putin. E la paura si diffonde anche fra le élite

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.