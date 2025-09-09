Gallo: “ADL ha portato il Napoli in una situazione di élite costante”

MASSIMILIANO GALLO A RADIO MARTE: “

In ventun anni con il Napoli De Laurentiis, a parte gli scudetti, ha avuto il grande merito di aver portato il Napoli in una situazione di élite costante in cui non era mai stato, perché non lo avevamo mai visto dominante per così tanto tempo. Nemmeno – ha detto il giornalista del Corriere dello Sport e de Il Napolista a

Radio Marte

nel corso di

Forza Napoli Sempre-

all’epoca di Maradona, col quale si fece bene per cinque anni. De Laurentiis ha portato il Napoli in una dimensione diversa e superiore rispetto al passato. La cosa in cui mi ha deluso di più? Il momento più deludente è stata la foto con la tifoseria organizzata prima dello scudetto di Spalletti. Anche se capisco che si voleva uscire dal paradosso di vivere una stagione trionfale convivendo con qualche tensione con i tifosi. Per me, quello scudetto è stato vinto in opposizione, inizialmente, alla piazza, che non aveva compreso l’operazione rinnovamento e restava legata a Mertens, Koulibaly e giocatori simili, esponendo persino striscioni contro Kim al momento del suo arrivo. Il Napoli vinse quello Scudetto con una cavalcata trionfale, Gli stessi che hanno da ridire su De Bruyne, oggi,

criticherebbero anche Maradona

. De Bruyne ha delle caratteristiche che a volte riesci a sfruttarle ed altre meno. Non è che in ogni partita possa segnare due gol e fare un assist