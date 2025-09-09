Fiorentina-Napoli, Gudmundsson a rischio: si aspetta il referto medico

L’ex Genoa ha segnato un gol al sessantaseiesimo minuto, per poi accusare un problema alla caviglia e lasciare obbligatoriamente il posto al compagno di squadra Hlysson. Alla luce di una serie di considerazioni in accordo con la Federazione islandese, il ragazzo, come si legge sul CdS, ha optato per fare le valigie e rincasare al Viola Park. La sua Nazionale dovrà trovare una soluzione alternativa per la sfida di stasera contro la Francia (ore 20:45). La forma fisica dell’attaccante viola sarà esaminata accuratamente per non lasciare niente al caso.

In base al referto medico che arriverà nella giornata di oggi la Fiorentina capirà se poter contare su Gudmundsson sabato contro il Napoli. Di sicuro è in dubbio, almeno finché Stefano Pioli non sarà rassicurato dagli accertamenti clinici. Nel frattempo non mancano le soluzioni in caso di forfait dell’islandese. Il tecnico viola potrebbe ricorrere a Piccoli, che scalpita per tornare dal primo minuto al fianco di Kean dopo l’occasione di domenica 31 agosto a Torino. Occhio anche a Dzeko e alla sorpresa Fazzini. Indubbiamente la campagna acquisti estiva ha garantito un parco attaccanti abbastanza folto da poter sopperire alle avversità.