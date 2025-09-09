De Giovanni: “Hojlund? Messaggio forte del Napoli”

Durante “Napoli4ever”-L’estate dei campioni”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Maurizio De Giovanni. Di seguito le parole del noto scrittore.

“Quello che sta subendo lo stato palestinese è una tragedia, il governo israeliano si sta macchiando di un vero e proprio genocidio. Sono pienamente d’accordo con le parole del CT della Palestina, anche nello sport si dovrebbe fare giustizia. La colpa non ricade ovviamente sull’intero popolo israeliano, ma sarebbe corretto comportarsi come con gli sportivi russi. Si può arrivare a fare molto di più rispetto a quello che ha detto Gattuso, si deve avere giustizia anche nello sport. Sono incomprensibili le parole del Presidente dell’UEFA. E’ ovvio che l’esclusione delle squadre russe non è servito ad interrompere la guerra, ma è importante il messaggio di dissenso che si manda perché neanche lo sport può restare fermo davanti a tutto ciò.

Tornando al calcio. Beukema? Secondo me è un gran difensore e non ho dubbi sul suo rendimento. Forse avrei voluto aspettare ancora un po’ per vederlo in campo dal 1’, ma purtroppo eventi autolesionistici per il calcio come le soste nazionali non aiutano. Hojlund? Altro forte messaggio di mercato. Un affare che costa intorno ai 40 milioni non è un acquisto futuribile ma un rinforzo immediato. Ha caratteristiche diverse da Lukaku e Lucca e Conte saprà come coglierle”.