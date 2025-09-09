XCalcioNews

De Bruyne show in nazionale, adesso KDB vuole prendersi anche il Napoli e Conte

By Giuseppe Sacco
0

Due gol e un assist. Il modo migliore per tornare con il sorriso a Napoli dopo gli impegni con la sua nazionale. Kevin De Bruyne ha ricaricato le batterie con il Belgio e adesso è pronto a tuffarsi anima e corpo nell’avventura azzurra. Perché Sassuolo e Cagliari sono stati l’antipasto: ora arriva il bello. Il belga ha scelto Napoli per confrontarsi con una realtà nuova. Ha lasciato la sua comfort zone per mettersi alla prova, per dimostrare prima di tutto a se stesso che c’è vita anche lontano dalla bottega di Guardiola.

Factory della Comunicazione

E guarda un po’, i bizzosi Dei del calcio hanno messo il City subito sul cammino. La prima fatica europea di Kevin De Bruyne sarà proprio a Manchester contro il “suo” City e in vista di quella gara il belga vuole farsi trovare al top della condizione: fisica e mentale. Niente di meglio di una doppietta scacciapensieri per resettare tutto e rimettersi comodamente agli ordini di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli sta lì da un paio di mesi con tavole periodiche, ampolle e alambicchi alla ricerca della formula magica per far coesistere tutte le stelle del suo centrocampo. De Bruyne è la stella più luminosa, ma è l’intera via Lattea ad indicare la strada per il successo.  Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Infortunio Rrahmani – Una prima ipotesi, non lontana, per vedere Amir in…

News

Il gigante è tornato, anche se JJ è affidabile l’ex Torino ha altre…

X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 9 settembre

News

Qualificazioni Mondiali 2026, vincono Scozia e Danimarca! A segno Hojlund

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.