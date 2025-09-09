De Bruyne show in nazionale, adesso KDB vuole prendersi anche il Napoli e Conte

Due gol e un assist. Il modo migliore per tornare con il sorriso a Napoli dopo gli impegni con la sua nazionale. Kevin De Bruyne ha ricaricato le batterie con il Belgio e adesso è pronto a tuffarsi anima e corpo nell’avventura azzurra. Perché Sassuolo e Cagliari sono stati l’antipasto: ora arriva il bello. Il belga ha scelto Napoli per confrontarsi con una realtà nuova. Ha lasciato la sua comfort zone per mettersi alla prova, per dimostrare prima di tutto a se stesso che c’è vita anche lontano dalla bottega di Guardiola.

E guarda un po’, i bizzosi Dei del calcio hanno messo il City subito sul cammino. La prima fatica europea di Kevin De Bruyne sarà proprio a Manchester contro il “suo” City e in vista di quella gara il belga vuole farsi trovare al top della condizione: fisica e mentale. Niente di meglio di una doppietta scacciapensieri per resettare tutto e rimettersi comodamente agli ordini di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli sta lì da un paio di mesi con tavole periodiche, ampolle e alambicchi alla ricerca della formula magica per far coesistere tutte le stelle del suo centrocampo. De Bruyne è la stella più luminosa, ma è l’intera via Lattea ad indicare la strada per il successo. Fonte: Il Mattino