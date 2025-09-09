NewsCalcioNapoli

De Bruyne, serata in famiglia a Marechiaro dopo le vittorie con il Belgio

Il belga si gode le specialità di Napoli

By Guido Russo
Kevin De Bruyne ha scelto Marechiaro per festeggiare i recenti successi con la nazionale belga. Tornato a Napoli dopo le due vittorie conquistate con il Belgio, il fuoriclasse azzurro ha cenato insieme alla famiglia al ristorante “Da Cicciotto”, accolto dai titolari Gianluca e Vincenzo Capuano.

Il centrocampista, arrivato sotto al Vesuvio solo da poche settimane, ha già dimostrato di apprezzare il locale partenopeo, frequentato spesso anche dall’allenatore Antonio Conte e dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Fonte: Il Mattino

