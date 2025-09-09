Adnkronos News

Dazi Usa, Corte suprema accoglie ricorso Trump: tariffe restano

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Corte suprema degli Stati Uniti ha accolto il ricorso di Donald Trump contro le sentenze di due tribunali secondo cui il presidente americano non aveva il potere di imporre i dazi sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act. Le udienze davanti ai massimi giudici si terranno a novembre. L'amministrazione Trump ha chiesto ai giudici di intervenire rapidamente, sostenendo che la legge gli conferisce il potere di regolamentare le importazioni e che il Paese sarebbe sull'orlo di una “catastrofe economica” se al presidente fosse impedito di esercitare l'autorità tariffaria unilaterale. Nei giorni scorsi una corte d'appello americana aveva confermato la sentenza di un tribunale di primo grado nella causa promossa da un gruppo di piccole aziende, tra cui un importatore italiano di vini, secondo cui Trump avrebbe imposto i dazi in modo illegale. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Lombardia, la figlia di Iginio Massari in giunta? L’ipotesi

Adnkronos News

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 settembre

Adnkronos News

iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro. Apple svela i nuovi telefoni

Adnkronos News

Alessandra Amoroso mamma, il post per ‘presentare’ Penelope Maria

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.