“Dare fiducia a Lucca potrebbe aiutarlo ad accelerare il suo processo di integrazione nella squadra”

“Sarà un test probante per tanti motivi, visto che la Fiorentina è una squadra in salute, uscita da questo mercato rafforzata e con molte alternative soprattutto a centrocampo e in attacco. Va inoltre considerato che si tratta della partita che precede l’impegno di Champions League, quindi è ipotizzabile un po’ di turnover da parte del Napoli. Sarà un’occasione importante per Bekeuma, che con tutta probabilità dovrà sostituire Rrahmani, infortunatosi con il Kosovo. Da questo punto di vista, Conte, nonostante la sfortuna, ha avuto la possibilità di lavorare per tutta la settimana con la coppia Buongiorno–Bekeuma, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio. Sono curioso anche di vedere Gutierrez, che potrebbe avere qualche minuto: parliamo di un giocatore che, con ogni probabilità, diventerà un elemento importante per questo Napoli.

Credo che giocherà Lucca, perché il ragazzo è stato a disposizione di Conte durante tutta la sosta per le nazionali e ha quindi avuto modo di lavorare con continuità con il mister.

Højlund, invece, era impegnato con la sua nazionale e ha avuto davvero poco tempo per conoscere i compagni di squadra e ambientarsi. Sono convinto che, anche sul piano mentale, confermare Lucca possa rappresentare una motivazione in più: è un ragazzo che ha già tanta pressione addosso, e non è semplice passare dall’Udinese al Napoli.

Dal punto di vista tattico, poi, si tratta di un adattamento importante, perché chi affronta il Napoli – come ad esempio il Cagliari in casa – tende a impostare partite molto accorte, costringendo l’attaccante a muoversi in spazi ridotti e a interpretare un modo di attaccare completamente diverso rispetto a quello a cui era abituato. In questo senso, dare fiducia a Lucca fin da subito potrebbe aiutarlo ad accelerare il suo processo di crescita e integrazione nella squadra”.