Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
NewsCalcioRassegna Stampa

Dalla BBC a BB in fin dei conti è un decennio, ecco l’idea di Conte per sopperire all’assenza di Rrahmani

By Giuseppe Sacco
Col kosovaro out, il tecnico potrebbe far esordire l’ex Bologna, in corsa con Juan Jesus per una maglia da titolare

 

Dalla BBC a BB in fin dei conti è un decennio, un giochino di parole con cui ingannare il tempo e anche gli attacchi altrui: e sarà il potere della seduzione di un’idea nuova o semplicemente l’esigenza che il destino ti costringe a sfruttare, ma a Firenze potrebbe succedere che Conte s’inventi altro, che punti su Beukema Buongiorno, perché adesso va così. Amir Rrahmani farà un giretto a Pineta Grande in mattinata, non è mai piacevole avvicinarsi ad un clinica soprattutto se avverti da qualche giorno un dolorino ai flessori della coscia destra: però qualcosa bisogna pur sapere, per capire come regolarsi, e quindi sarà consentito trattenere il fiato e pure pregare. Gli accertamenti suggeriranno il percorso da seguire, non è consigliabile sbilanciarsi senza aver il riscontro scientifico, ma da quel bivio non si scappa: se si fosse in presenza di un semplice – concreto – affaticamento, non sarebbe il caso di rischiare; e se invece la questione dovesse risultare seria, verrà assolutamente vietato. E dunque, c’è da inventarsi una formazione, anzi una linea difensiva, praticamente nuova per 3/4 e proprio là dietro, dove in gioventù Conte se ne andava in giro con la BBC, adesso potrebbe sorgere – anzi, debuttare – la premiata ditta Beukema & Buongiorno.   Fonte: Gazzetta

 

 

