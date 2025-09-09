Corbo: “Conte è rimasto perchè oggi nessun club è meglio del Napoli”

ANTONIO CORBO A RADIO MARTE: “ Spalletti in Nazionale non è riuscito a fare niente Gattuso, a differenza sua, potrebbe fare meglio. Il Napoli è il club più forte del campionato, ma deve migliorarsi in prospettiva. Occorre una cena seria – ha detto l’editorialista di Repubblica a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- con Manna e magari anche con Chiavelli per prendere dei giocatori giovani forti che possano aumentare la crescita del club anche in futuro. Più Hojlund e meno De Bruyne ? Sul belga dobbiamo parlare chiaro: è stato acquistato prima che Conte decidesse di restare e facesse i suoi, di conti. Bisogna dire la realtà e Conte ne sarà grato, perché ama le verità, pure quelle scomode. Oggi, Conte non avrebbe avuto un club migliore del Napoli come rispetto delle idee, degli orientamenti tecnici e che fosse in grado di spendere 300 milioni in due anni. Ora mi aspetto da Conte uno studio per far rendere De Bruyne al meglio e sfruttare questo faro unico a livello europeo. Ribadisco questo perché sono molto ottimista sul Napoli” .