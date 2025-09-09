“Con l’inizio della Champions il Napoli avrà una missione”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei campioni, è intervenuto Max Gallo, giornalista de Il Napolista. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Non credo che l’esclusione dell’Israele dalle competizioni possa cambiare le cose. Comprendo l’aspetto politico, ma credo che questo provvedimento colpisca solo gli atleti.
Lang? Non sta giocando in nazionale ma non è mai stato un titolare. E’ un buon giocatore ma è stato preso di mira da quella parte di tifosi che ha bisogno di prendersela con qualcuno. Lo vedremo in campo. Il Napoli quest’anno ha tante soluzioni, è una squadra forte. Chi si aspetta un gioco spettacolare rimarrà deluso, Conte fa un gioco diverso ma molto concreto ed è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Con l’inizio della Super Champions il Napoli dovrà abituarsi a vincere le partite più semplici con giocatori da secondi linee. A Manchester vedremo il Napoli di Sassuolo, quello titolare. La missione complessa sarà gestire lo spogliatoio”.