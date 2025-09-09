CDS- Fiorentina-Napoli: Si attende il Casms per il settore ospiti

Si attende il parere del Casms per far partire la prevendita per il settore ospite del Franchi. Le ultime da Firenze a cura di Alessandro Di Nardo firma del Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Martedì di lavoro e rientri al Viola Park. La ripresa degli allenamenti è avvenuta ieri ma è solo da oggi che Stefano Pioli ritroverà i primi nazionali: attesi già in campo in giornata Sohm e Pongracic, mentre Kean è atteso domani (già a lavoro con la squadra). Tornato ieri a Firenze Gudmundsson, che nelle prossime ore sarà valutato dopo l’infortunio alla caviglia subito venerdì sera con l’Islanda. L’ultimo a rientrare (giovedì) sarà Lamptey, che quindi avrà a disposizione solo un paio di allenamenti con i nuovi compagni prima della gara fissata sabato contro il Napoli. E a proposito di Fiorentina-Napoli, arriverà soltanto oggi il parere del Casms (il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) sulla possibilità di ampliare la capienza del settore ospiti del Franchi, attualmente limitato a trecento posti per i lavori di ristrutturazione dell’impianto. Solo dopo il verdetto del Casms potrà partire la vendita dei biglietti anche per gli altri settori. Domani altro lavoro sul campo, ma non solo: al Wind Media Center del Viola Park, alle 12, si terrà la conferenza stampa di fine mercato, con il ds Daniele Pradè e il dg Alessandro Ferrari”.