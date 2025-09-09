Senza categoriaCalcioIn Evidenza

CDS- Fiorentina-Napoli: Si attende il Casms per il settore ospiti

By Giovanni Esposito
Si attende il parere del Casms per far partire la prevendita per il settore ospite del Franchi. Le ultime da Firenze a cura di Alessandro Di Nardo firma del Corriere dello Sport.

“Martedì di lavoro e rientri al Viola Park. La ripresa degli allenamenti è avvenuta ieri ma è solo da oggi che Stefano Pioli ritroverà i primi nazionali: attesi già in campo in giornata Sohm e Pongracic, mentre Kean è atteso domani (già a lavoro con la squadra). Tornato ieri a Firenze Gudmundsson, che nelle prossime ore sarà valutato dopo l’infortunio alla caviglia subito venerdì sera con l’Islanda. L’ultimo a rientrare (giovedì) sarà Lamptey, che quindi avrà a disposizione solo un paio di allenamenti con i nuovi compagni prima della gara fissata sabato contro il Napoli. E a proposito di Fiorentina-Napoli, arriverà soltanto oggi il parere del Casms (il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) sulla possibilità di ampliare la capienza del settore ospiti del Franchi, attualmente limitato a trecento posti per i lavori di ristrutturazione dell’impianto. Solo dopo il verdetto del Casms potrà partire la vendita dei biglietti anche per gli altri settori. Domani altro lavoro sul campo, ma non solo: al Wind Media Center del Viola Park, alle 12, si terrà la conferenza stampa di fine mercato, con il ds Daniele Pradè e il dg Alessandro Ferrari”.

