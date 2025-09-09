italiaCalcioMondiali

Bentornata “cara” Italia

Ringhio fa 2 su 2, l’Italia ritrova il suo orgoglio

By Guido Russo
0

C’è una celebre canzone che dice: “Tvb cara Italia…”, e non si può essere più d’accordo. Ti vogliamo bene Italia, e dopo la partita di ieri sera te ne vogliamo un po’ di più.

Factory della Comunicazione

Israele 4-5 Italia è stata la partita che forse più di tutte ha unito i tifosi del paese: anche quelli che ormai non seguono più la nazionale si sono trovati quasi costretti ad accendere la televisione, incuriositi dalle tante notifiche dei gol che arrivavano sui propri cellulari.

E allora possiamo dirlo: bentornata cara Italia, bentornati tifosi.

Perché quella di “Ringhio” Gattuso è la nazionale di tutti, quella che più rispecchia il proprio allenatore, a cui tutti vogliono bene.

Quella in campo ieri, infatti, era una squadra a immagine e somiglianza di Gattuso che, proprio come lui quando giocava, arrivava con il cuore lì dove non riusciva il talento.

Ieri la partita giocata dai nostri è stata brutta, con tanti errori individuali, soprattutto difensivi, e due autoreti. Ma con il cuore siamo riusciti a riprenderla due volte e, dopo essere stati recuperati nel finale, siamo riusciti comunque a portarla a casa con un pallone velenoso di Tonali, deviato da nessuno e finito in porta.

Adesso il secondo posto è praticamente ipotecato ed è cominciata la caccia alla Norvegia, che ci precede di tre punti e con una differenza reti nettamente superiore.

La sosta adesso è finita e rivedremo l’Italia in campo a ottobre, quando affronteremo l’Estonia in trasferta e Israele in casa: sarà fondamentale vincere con tanti gol di scarto per arrivare all’ultima partita, quella contro la Norvegia, con il destino nelle nostre mani.

Piccola nota: Italia-Norvegia si giocherà allo stadio San Siro, lì dove è iniziato il calvario della nostra nazionale quel 13 novembre di 8 anni fa, quando quel pareggio con la Svezia ci condannò a saltare il Mondiale per la prima volta dal 1958.

E chissà che proprio a San Siro, lì dove iniziarono le nostre notti più buie, non possa cominciare anche la rinascita definitiva della nostra “cara” Italia.

A cura di Guido Russo

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Napoli, a Firenze non avrai vita facilissima. Pioli sarebbe perfetto per la…

Interviste

“Napoli, lavorare con lo stesso organico è un vantaggio. Infortuni? Va…

News

Qualificazioni Mondiali 2026, sconfitta per Anguissa: Capo Verde batte Camerun 1-0!

News

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Italia Under 21 batte i pari età…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.