Addio a Stefano Benni, il figlio: “Ricordatelo leggendo ad alta voce i suoi racconti”

(Adnkronos) – "È con grande dispiacere che devo dare notizia della scomparsa di mio padre. Era affetto da tempo da una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dalla vita pubblica. Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce – spesso accompagnato da musicisti". Così, in un messaggio sulla pagina facebook 'Stefano Benni – fanpage', Niclas Benni, figlio dello scrittore. "Se volete ricordarlo – aggiunge – vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata". —[email protected] (Web Info)

