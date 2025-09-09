A Firenze con i Fab Four? Beh, dipenderà da…Anguissa!

Conte, ovviamente, starà studiando la formazione da mettere in campo a Firenze. Valutazioni in corso per sostituire l’infortunato Rrahmani al centro della difesa, ma anche altro. Per esempio…riproporre i Fab Four a centrocampo? La Gazzetta dello Sport scrive che ciò dipenderà dalle condizioni in cui rientrerà a Castel Volturno, Anguissa: “Per sabato, un’incognita come possono esserle le sfide che arrivano immediatamente dopo le nazionali, due problemi aggiuntivi: Anguissa rientrerà domani sera, quasi sicuramente, e dunque si allenerà giovedì e venerdì; e Olivera si vedrà nell’immediata vigilia: stavolta, a differenza di quel primo campionato senza intermezzi infrasettimanali, c’è da ragionare in prospettiva, perché all’orizzonte c’è immediatamente la Fiorentina e poi il City, ma anche con le tabelle e il minutaggio accumulato per la Patria da ognuno. La certezza: non ci sarà Rrahmani ma Beukema ha tanta voglia di dimostrare che quei trenta milioni sono stati ben spesi; e poi andrà ascoltato cosa dice il corpo di Anguissa, senza il quale bisognerebbe reinventarsi la formula in mediana oppure ritoccarla, doppio mediano o 4-3-3 o altro ancora, gli interpreti sono lì. Incluso Hojlund, che in attacco può diventare l’effetto a sorpresa da lanciare subito nella mischia, per godersi gli eventuali spazi”

