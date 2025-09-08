NewsCalcioRassegna Stampa

Zambo potrebbe saltare Firenze ma non per infortunio

By Giuseppe Sacco
0

Il problema, per questioni di tempo, potrebbe arrivare da Anguissa, che con quel fisico bestiale ha la capacità di fronteggiare qualsiasi jet lag: però lui con il Camerun andrà in campo martedì sera, non potrà essere a Napoli prima di mercoledì per mettersi a disposizione dell’allenatore giovedì. Gli resterebbero due sedute per prepararsi alla sfida con la Fiorentina, ma avendo comunque in testa poi il debutto in Champions a Manchester, contro il City. Non si procede con le deduzioni, ma le riflessioni — in situazioni del genere — sono comunque comprese nell’ordine del giorno di un allenatore che in panchina ha Elmas o Gilmour, che nel proprio dizionario ha anche il tridente e dunque una squadra con un centrocampista in meno e un’ala in più. Si chiama Lang, hai visto mai che nell’abbondanza non si finisca per arrivare sin lì, in fondo a sinistra.  Fonte: Gazzetta

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti per Napoli/Sporting Lisbona (Fase…

News

Tra gli azzurri due nuovi che scalpitano, uno per necessità

X

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive dell’8 settembre

News

Mondiali – De Bruyne illumina Bruxelles, Lobotka guida la Slovacchia alla…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.