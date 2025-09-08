Zambo potrebbe saltare Firenze ma non per infortunio
Il problema, per questioni di tempo, potrebbe arrivare da Anguissa, che con quel fisico bestiale ha la capacità di fronteggiare qualsiasi jet lag: però lui con il Camerun andrà in campo martedì sera, non potrà essere a Napoli prima di mercoledì per mettersi a disposizione dell’allenatore giovedì. Gli resterebbero due sedute per prepararsi alla sfida con la Fiorentina, ma avendo comunque in testa poi il debutto in Champions a Manchester, contro il City. Non si procede con le deduzioni, ma le riflessioni — in situazioni del genere — sono comunque comprese nell’ordine del giorno di un allenatore che in panchina ha Elmas o Gilmour, che nel proprio dizionario ha anche il tridente e dunque una squadra con un centrocampista in meno e un’ala in più. Si chiama Lang, hai visto mai che nell’abbondanza non si finisca per arrivare sin lì, in fondo a sinistra. Fonte: Gazzetta