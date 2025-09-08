NewsIn EvidenzaNapoli

UFFICIALE| Infortunio Rrhamani: l'esito degli esami

Il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha reso noto l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Amir Rrhamani. Venerdì sera, nel corso di Svizzera-Kosovo, il difensore azzurro è uscito anzitempo dal campo per un problema muscolare.

Riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una doppia seduta: al mattino gli azzurri hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica, mentre nel pomeriggio si è svolto un allenamento aerobico.

Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo.

