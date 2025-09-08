NewsIn EvidenzaNapoli

UFFICIALE- Anguissa MVP di Agosto per i tifosi del Napoli!

By Giovanni Esposito
0

È Frank Zambo Anguissa l’mvp del mese di Agosto per i tifosi del Napoli. A comunicarlo la stessa SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.

 

Factory della Comunicazione

“Frank Zambo Anguissa eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese.

Ad Agosto Anguissa si è reso protagonista con il gol decisivo al novantacinquesimo contro il Cagliari, che ha mandato in visibilio il pubblico del Maradona, regalando agli azzurri il primo successo interno stagionale.

Complimenti a Frank, POTM di Agosto powered by MSC!”

