UFFICIALE- Anguissa MVP di Agosto per i tifosi del Napoli!
È Frank Zambo Anguissa l’mvp del mese di Agosto per i tifosi del Napoli. A comunicarlo la stessa SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.
“Frank Zambo Anguissa eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese.
Ad Agosto Anguissa si è reso protagonista con il gol decisivo al novantacinquesimo contro il Cagliari, che ha mandato in visibilio il pubblico del Maradona, regalando agli azzurri il primo successo interno stagionale.
Complimenti a Frank, POTM di Agosto powered by MSC!”
L’uomo dei gol last-minute vince il POTM powered by @MSC_Crociere di agosto!
Leggi la news 👉 https://t.co/2WxPEcSGim
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/9vPx39zFeO
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 8, 2025