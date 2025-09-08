Adnkronos News

Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E' morto sul colpo, travolto da un'auto pirata, Stefano Angonese, ragazzino di 13 anni che ieri sera stava passeggiando insieme a un amico a Tortima, in località Lusiana Conco, nell'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Stava camminando sul ciglio della strada con un coetaneo, che è rimasto lievemente ferito, quando una macchina sopraggiunta alle loro spalle li ha travolti per poi scappare.  L'impatto è stato fatale per il 13enne. I sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso mentre hanno prestato le prime cure all'amico, trasportato poi all'ospedale di Asiago in stato di choc. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di raccogliere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al pirata della strada. Al vaglio anche alcuni pezzi dell'auto, rinvenuti dai militari sull'asfalto.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv

Adnkronos News

Nuova Zelanda, in fuga con i tre figli per 4 anni: uomo ucciso da polizia

Adnkronos News

F1, A.Benetton e altri protagonisti del circus nel documentario ‘Benetton…

Adnkronos News

In autostrada con una Formula 1, arrestato il ‘pilota fantasma’

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.