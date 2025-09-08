Torino-Napoli: Trasferta vietata ai residenti in Campania

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato che per la sfida contro il Torino, in programma Sabato 18 Ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino, non sarà possibile vendere i tagliandi ai tifosi residenti in campania.

Questo il comunicato:

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Torino – Napoli, in programma sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre 2025, on line e presso i punti vendita (ad esclusione dei punti della regione Campania), sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania per tutti i settori dello stadio.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 39,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio

Condizioni di gradimento

Normativa per striscioni e coreografie

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.