torino
NewsCalcioNapoli

Torino-Napoli: Trasferta vietata ai residenti in Campania

Brutta notizia per i tifosi azzurri

By Guido Russo
0

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato che per la sfida contro il Torino, in programma Sabato 18 Ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino, non sarà possibile vendere i tagliandi ai tifosi residenti in campania.

Factory della Comunicazione

Questo il comunicato:

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Torino – Napoli, in programma sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre 2025, on line e presso i punti vendita (ad esclusione dei punti della regione Campania), sul circuito VivaTicket.
Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania per tutti i settori dello stadio.
L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025.
È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 39,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio

Condizioni di gradimento

Normativa per striscioni e coreografie

Ingresso-Ospiti-Come-arrivare-1

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.

Fonte: SSC Napoli

Potrebbe piacerti anche
News

Il Mattino – Tifosi azzurri, pronta l’invasione: Firenze già sold out

News

Napoli, ripartenza con doppia seduta: nel mirino la Fiorentina

News

I convocati di Gattuso per Italia-Israele

News

Mondiali – Israele/Italia, sono attesi 200 tifosi della Nazionale. Le…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.