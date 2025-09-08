Adnkronos News

Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka in tv con Jannik Sinner. Anzi, no. Con Carlos Alcaraz. Dopo gli US Open, come da tradizione, i vincitori del singolare maschile e del singolare femminile sono ospiti dei network americani per interviste leggere tra tennis e curiosità assortite.   Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, trionfatore ieri nella finale contro l'azzurro Jannik Sinner, hanno iniziato il tour con i trofei davanti alle telecamere. Sabalenka, ancora 'provata' dai festeggiamenti, è incappata in una gaffe tutto sommato comprensibile: "Con Jannik…", ha detto la bielorussa, pensando di avere Sinner accanto a sé. La numero 1 del mondo, che dopo la vittoria del 2024 in effetti faceva coppia in tv con Sinner, si è subito corretta. Alcaraz ha 'perdonato' la collega: "Sono le 9 del mattino..". —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto…

Adnkronos News

Nuova Zelanda, in fuga con i tre figli per 4 anni: uomo ucciso da polizia

Adnkronos News

F1, A.Benetton e altri protagonisti del circus nel documentario ‘Benetton…

Adnkronos News

In autostrada con una Formula 1, arrestato il ‘pilota fantasma’

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.