Rrahmani ed Olivera “rientri anticipati” per motivi diversi

By Gabriella Calabrese
Due pezzi della difesa azzurra sono sulla via del ritorno. Uno probabilmente out per i prossimi impegni azzurri, l’altro per questioni disciplinari. Scrive Il CdS: Rrahmani, […] ha salutato amici e compagni e s’è messo in viaggio verso casa: oggi, a quasi tre giorni dall’infortunio, sarà controllato in maniera approfondita per capire quale sarà l’iter necessario a velocizzare il suo recupero, fermo restando che al Franchi la sua assenza è scontata. Si vedrà. Olivera, invece, dovrebbe anticipare il suo rientro dall’Uruguay: era diffidato e contro il Perù è stato ammonito, rimediando un turno di squalifica in vista della partita di mercoledì contro i l Cile. L’ultima del tour di qualificazione e soprattutto ininfluente: la Celeste, infatti, ha raggiunto la qualificazione al Mondiale proprio contro i peruviani e ciò significa che Olivera potrà volare verso l’Italia certo di aver assolto nel miglior modo possibile ai propri doveri calcistici verso il Paese”  

