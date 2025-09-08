NewsCalcioRassegna Stampa

Rrahmani col fiato sospeso, oggi sarà valutato a Castel Volturno per stabilire i tempi di recupero

By Giuseppe Sacco
0

Amir Rrahmani ha lasciato ieri il ritiro del Kosovo dopo il risentimento alla coscia destra rimediato nel secondo tempo della partita di venerdì contro la Svizzera, la prima delle due gare valide per le qualificazioni mondiali sul carnet dei suoi: è lui, il primo infortunato che il Napoli ha ereditato dalla girandola degli impegni delle nazionali. Prima sosta, prima grana: fa parte del gioco, ci mancherebbe, e i campioni d’Italia non sono mica i soli a dover fronteggiare situazioni di questo genere, ma va da sé che alla vigilia della delicata trasferta a Firenze, e soprattutto del primo round di Champions a Manchester contro il City, si tratta d i un problema vero. Direttamente proporzionale all’importanza di Rrahmani nell’economia del sistema di gioco di Conte. Prima di stilare un bilancio definitivo, e dunque quantificare i tempi di recupero e le partite che dovrà saltare, è bene attendere i controlli in programma già oggi alla ripresa delle operazioni al centro sportivo di Castel Volturno. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Zambo potrebbe saltare Firenze ma non per infortunio

News

UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti per Napoli/Sporting Lisbona (Fase…

News

Tra gli azzurri due nuovi che scalpitano, uno per necessità

X

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive dell’8 settembre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.