Rrahmani col fiato sospeso, oggi sarà valutato a Castel Volturno per stabilire i tempi di recupero

Amir Rrahmani ha lasciato ieri il ritiro del Kosovo dopo il risentimento alla coscia destra rimediato nel secondo tempo della partita di venerdì contro la Svizzera, la prima delle due gare valide per le qualificazioni mondiali sul carnet dei suoi: è lui, il primo infortunato che il Napoli ha ereditato dalla girandola degli impegni delle nazionali. Prima sosta, prima grana: fa parte del gioco, ci mancherebbe, e i campioni d’Italia non sono mica i soli a dover fronteggiare situazioni di questo genere, ma va da sé che alla vigilia della delicata trasferta a Firenze, e soprattutto del primo round di Champions a Manchester contro il City, si tratta d i un problema vero. Direttamente proporzionale all’importanza di Rrahmani nell’economia del sistema di gioco di Conte. Prima di stilare un bilancio definitivo, e dunque quantificare i tempi di recupero e le partite che dovrà saltare, è bene attendere i controlli in programma già oggi alla ripresa delle operazioni al centro sportivo di Castel Volturno. Fonte: CdS

