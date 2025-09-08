Adnkronos News

Roma, auto contro muro a Lavinio: muore 27enne

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Incidente mortale a Lavinio (Roma), in via di Valle di Schioia, all'incrocio con viale Cerase Marini. Un'auto, condotta da un 23enne, si è schiantata domenica mattina contro un muro. A bordo del veicolo c'era anche un 27enne che, rimasto gravemente ferito, è morto dopo il ricovero all'ospedale Santa Maria Goretti.  Il conducente dell'auto è invece stato trasportato dal 118 in ospedale ad Aprilia dove si trova attualmente in osservazione e non in pericolo di vita. La vittima si chiamava Giovanni Lalle.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e…

Adnkronos News

Ucraina, Trump: “Presto parlerò con Putin, non sono contento di ciò che…

Adnkronos News

Morto Rick Davies, il fondatore dei Supertramp aveva 81 anni

Adnkronos News

Cade da cestello di una gru a Torino, morto operaio 69enne

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.