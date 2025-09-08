Roma, auto contro muro a Lavinio: muore 27enne

(Adnkronos) – Incidente mortale a Lavinio (Roma), in via di Valle di Schioia, all'incrocio con viale Cerase Marini. Un'auto, condotta da un 23enne, si è schiantata domenica mattina contro un muro. A bordo del veicolo c'era anche un 27enne che, rimasto gravemente ferito, è morto dopo il ricovero all'ospedale Santa Maria Goretti. Il conducente dell'auto è invece stato trasportato dal 118 in ospedale ad Aprilia dove si trova attualmente in osservazione e non in pericolo di vita. La vittima si chiamava Giovanni Lalle. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione