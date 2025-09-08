NewsCalcioMondiali

Qualificazioni Mondiali 2026, vincono Scozia e Danimarca! A segno Hojlund

By Riccardo Cerino
0

Preziosissime vittorie per Scozia e Danimarca, rispettivamente contro Bielorussia e Grecia nelle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. Finisce 0-2 per la rappresentativa di Scott McTominay e Billy Gilmour, con entrambi gli azzurri in campo per quasi tutto il match. Apre le danze Che Adams del Torino alla fine del primo tempo, mentre nella ripresa chiude i conti un’autorete di Volkov su suggerimento del classe 2001 azzurro. 

Tutto facile per la Danimarca, che ad Atene sconfigge la Grecia con un netto 0-3. Nel primo tempo a rompere il ghiaccio ci pensa l’ex Sampdoria Damsgaard, poi raddoppia Christensen fino al sigillo finale di Rasmus Hojlund: il neoattaccante del Napoli impiega poco meno di venti minuti dall’ingresso in campo per mettere a segno la rete che chiude i conti. In classifica nel Gruppo C danesi e scozzesi sono appaiati in vetta con 4 punti dopo due partite giocate.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

Italia, parla Politano: “Contento del gol, ma stasera serviva solo…

News

Qualificazioni Mondiali 2026, partita folle a Debrecen: Israele-Italia finisce 4-5!

Interviste

Gautieri: “Napoli, l’era-ADL è eccezionale! Che rimpianto lasciare dopo…

Interviste

“Ambrosino ha raggiunto ottimi livelli partendo dal basso. E quel colloquio con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.