Qualificazioni Mondiali 2026, vincono Scozia e Danimarca! A segno Hojlund

Preziosissime vittorie per Scozia e Danimarca, rispettivamente contro Bielorussia e Grecia nelle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. Finisce 0-2 per la rappresentativa di Scott McTominay e Billy Gilmour, con entrambi gli azzurri in campo per quasi tutto il match. Apre le danze Che Adams del Torino alla fine del primo tempo, mentre nella ripresa chiude i conti un’autorete di Volkov su suggerimento del classe 2001 azzurro.

Tutto facile per la Danimarca, che ad Atene sconfigge la Grecia con un netto 0-3. Nel primo tempo a rompere il ghiaccio ci pensa l’ex Sampdoria Damsgaard, poi raddoppia Christensen fino al sigillo finale di Rasmus Hojlund: il neoattaccante del Napoli impiega poco meno di venti minuti dall’ingresso in campo per mettere a segno la rete che chiude i conti. In classifica nel Gruppo C danesi e scozzesi sono appaiati in vetta con 4 punti dopo due partite giocate.