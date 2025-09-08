Qualificazioni Mondiali 2026, partita folle a Debrecen: Israele-Italia finisce 4-5!

Una gara folle, al cardiopalma. Ma alla fine l’Italia conquista un successo preziosissimo per 4-5 che permette di blindare almeno il secondo posto nel girone, quello valido per gli spareggi. Che possono ancora essere evitati, a patto che nelle prossime quattro partite non ci siano distrazioni come quelle di questa sera, che solo un pizzico di buona sorte ha evitato si tramutassero in fatali. Gli uomini di Gattuso approcciano male e vengono puniti da Israele quasi nell’immediato: dopo un gol annullato, è una maldestra autorete di Locatelli a spianare la strada alla selezione di Ben Shimon. L’Italia ha impiegato diversi minuti per risollevarsi: dopo i tentativi a vuoto dello stesso Locatelli e di Kean, è proprio l’attaccante della Fiorentina a sfruttare alla perfezione un suggerimento di Retegui e ristabilire la parità.

Nella ripresa inizia un’altra partita, ma è ancora la selezione israeliana a trovare la via della rete grazie a Dor Peretz, che raccoglie un abile assist di Solomon e batte Donnarumma. Neppure il tempo di rimettere il pallone al centro che giunge l’immediato pareggio degli azzurri, ancora con Moise Kean che approfitta di uno svarione difensivo degli avversari. All’Italia bastano quattro giri di lancette per portarsi finalmente in vantaggio, questa volta con Matteo Politano: l’esterno del Napoli raccoglie una sponda di Retegui e riscatta una prestazione fino a quel momento sottotono.

Factory della Comunicazione

Nel momento di maggior sofferenza, protagonista assoluto è Donnarumma con una serie d’interventi a dir di no a Israele, sugli scudi anche Locatelli che salva praticamente sulla linea una conclusione avversaria pericolosissima. Al minuto 81, il sigillo del neoentrato Raspadori che sembrava avesse chiuso la contesa sul 2-4, ma negli ultimi dieci minuti accade di tutto. La selezione di Ben Shimon accorcia prima le distanze grazie ad una conclusione nella propria porta di Bastoni, su cui Donnarumma non può nulla, per poi trovare addirittura un insperato pareggio con Dor Peretz su sviluppi di calcio piazzato. Quando tutto sembrava ancora perduto, è arrivato il colpo del ko grazie a Sandro Tonali, il cui tiro-cross ha beffato Daniel Peretz e regalato all’Italia il secondo posto in solitaria del Gruppo I. Quello che garantisce almeno gli spareggi, non scontati né a giugno dopo la Norvegia né per larghi tratti di questa folle serata ungherese.

Di seguito il tabellino del match (fonte TMW):

Israele (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa (20′ st Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9′ Shlomo (43′ st Turgerman)), Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaili (20′ st Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (20′ st Mizrahi). A disp.: Glazer, Nir On, Gandelman, Shua, Kanichowsky, Blorian, Azoulay. All.: Ben Simon