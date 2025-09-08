Napoli, ripartenza con doppia seduta: nel mirino la Fiorentina

Archiviati i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte, il Napoli torna oggi ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno. Agenda fitta: doppia seduta, mattina e pomeriggio, per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi.

Il gruppo, però, è ancora decimato dalle assenze dei nazionali: quattordici gli azzurri impegnati in giro per il mondo, a cui si aggiunge lo stop di Rrahmani, atteso per accertamenti. Possibile, invece, il rientro anticipato di Mathias Olivera dall’Uruguay: il terzino, ammonito e quindi squalificato contro il Cile, potrebbe volare presto a Napoli.

Intanto arrivano i primi rientri: Elmas, De Bruyne, Lobotka e Lang hanno già concluso i loro impegni internazionali. Oggi toccherà a Meret, Di Lorenzo e Politano con l’Italia, a Gilmour e McTominay con la Scozia e a Højlund con la Danimarca. Domani, invece, chiuderanno Marianucci con l’Under 21 e Anguissa con il Camerun.

Conte, insieme al suo staff, valuterà nei prossimi giorni la condizione di ciascun giocatore, in particolare dei reduci dalle nazionali. Oltre a sciogliere il nodo della difesa, orfana di Rrahmani, il tecnico azzurro dovrà fare scelte mirate in tutti i reparti per gestire al meglio il primo snodo cruciale della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport