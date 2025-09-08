Napoli, i tempi di recupero di Rrahmani: due le possibili date del rientro

Nuova tegola in casa Napoli, dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku nelle scorse settimane. Ad alzare bandiera bianca è ora Amir Rrahmani, che si è fermato con il suo Kosovo nel match di qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera abbandonando anzitempo il terreno di gioco. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse, si legge sul portale TuttoNapoli, hanno evidenziato una lesione di basso grado sulla parte posteriore della coscia.

I tempi di recupero sono stimati in circa venti giorni, periodo durante il quale Antonio Conte dovrà rinunciare al suo centrale difensivo. Sicura l’assenza nei match contro Fiorentina, Manchester City e Pisa, l’ex Verona potrebbe essere disponibile per la sfida al Milan del 28 settembre o, in alternativa, quella di tre giorni più tardi contro lo Sporting Lisbona.