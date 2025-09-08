“Napoli, Beukema è un ottimo prospetto: deve solo adattarsi al calcio di Conte!”

Paolo Specchia, allenatore, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, atteso dopo la sosta dalla sfida alla Fiorentina.

“Ho visto giocare molte volte Beukema con il Bologna, anche in partite importanti, contro il Napoli o contro l’Inter, quando la partita fu decisa dal gol di Orsolini. E’ un ottimo difensore, è un ragazzo serio, molto applicato, è un soldato, ricorda molto Rrhamani giovane. Non ha l’esperienza del kosovaro, ma è un difensore affidabile, dal calcio pulito e anche più bravo di Rrhamani nell’impostazione da dietro, ed è anche molto valido anche sul piano della marcatura. Deve evidentemente adattarsi al calcio di Conte e alle modalità di allenamento del tecnico del Napoli. Penso abbia finito l’apprendistato nel Napoli, penso che non farà rimpiangere Rrhamani. Hojlund titolare con la Fiorentina? Non credo ma solo perché non ha ancora effettuato un allenamento con i compagni. E, del resto, se non giocasse Lucca sarebbe una bocciatura eccessiva per l’ex Udinese, secondo me il ragazzo può fare bene. Per quanto sia ancora acerbo per certi livelli, sono sicuro che crescerà e darà il suo contributo. E’ chiaro che quando Hojlund sarà in condizione sarà titolare, perché è un signor giocatore, attacca gli spazi, difende palla e già quando era all’Atalanta a me piaceva moltissimo”.