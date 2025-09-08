Mondiali – Israele/Italia, sono attesi 200 tifosi della Nazionale. Le probabili formazioni

Splendido il Nagyerdei Stadion, dove ieri sera la Nazionale italiana ha effettuato il “walk around” subito dopo essere giunti all’aeroporto e prima di arrivare in albergo. Costato 40milioni di euro, il Nagyerdei è stato inaugurato dal premier ungherese Viktor Orban nel 2014. E’ immerso nel parco omonimo (il nome è l’unione fra le parole “Nagy” – grande – e “erdei” – bosco) che ospita anche un giardino botanico e altre attrazioni ricreative. L’impianto ha una capienza dichiarata di poco più di 20mila spettatori, anche se per le gare internazionali vengono sempre ridotti per ragioni di sicurezza, è un categoria 4 dell’Uefa ed ospita le partite interne del Debreceni Vasutas Sport Club, il Debrecen, al momento secondo in classifica con 10 punti al pari del Ferencvaros e il Puskas AFC.

Factory della Comunicazione

La partita

La gara di questa sera è fondamentale per il cammino degli azzurri in queste qualificazioni al Mondiale 2026, visto che Israele al momento occupa la seconda posizione in classifica, a +3 proprio dall’Italia, seppur con una partita in più.

Vincere significherebbe blindare quantomeno il secondo posto ed avere la sicurezza di giocarsi almeno i playoff. Sarà quindi una sfida da dentro-fuori per l’Israele che si affiderà alla fantasia dei due esterni offensivi Solomon e Gloukh.

Qualche cambio invece per l’Italia rispetto alla sfida di venerdì sera contro l’Estonia: non ci sarà Zaccagni, che ha lasciato il ritiro della nazionale per infortunio. Giocheranno Mancini e Cambiaso al posto di Calafiori e Dimarco, mentre a centrocampo spazio a Locatelli.

Lo storico

Nella storia Italia e Israele si sono affrontate cinque volte, con gli azzurri che hanno vinto 4 di queste partite, pareggiandone solo una: uno 0-0 nel Mondiale del ‘70.