Jovanotti in cattedra, lezione alla Cittadella di Rondine

(Adnkronos) – C'è un modo unico che ha Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, di stare nei luoghi e con le persone: non entra mai da ospite, ma da complice. È successo di nuovo, a sorpresa, alla Cittadella della Pace di Rondine, borgo alle porte di Arezzo, dove oggi il cantautore è tornato per inaugurare – a modo suo – la decima edizione del Quarto Anno Rondine (Qar): non con un semplice discorso, ma con una lezione dal titolo spiazzante e necessario: "L'inquietudine che apre nuove strade generative". Già lo scorso luglio, Jovanotti aveva visitato Rondine, lasciando agli studenti una frase diventata quasi un manifesto: "Oggi mi sono nutrito di futuro e di speranza". Oggi quella promessa di ritorno si è concretizzata, accompagnata da parole nuove e da un'energia che ha trasformato il primo giorno di scuola in un evento emotivo, culturale e profondamente umano. Accolto con un’ovazione da studenti, docenti, staff e giovani della World House, Jovanotti ha preso la parola con la consueta forza visionaria, sottolineando come a Rondine si compia un lavoro "goccia dopo goccia". "Io sono uno che vive di picchi e di energia – ha detto -, ma riconosco il lavoro e a Rondine si lavora giorno per giorno per costruire i leader di pace di domani. Qui si lavora, quotidianamente, goccia dopo goccia. Rondine è come una foresta che cresce ed è difficile raccontarla, quando tutto è polarizzazione, hashtag e parole chiave". "La pace è un orizzonte che forse non si raggiunge mai, ma qui a Rondine si cammina in quella direzione, perché l’importante è il metro in avanti che ogni giorno fa ognuno di voi, ognuno di noi", ha aggiunto Jovanotti, facendo capire alla platea quanto lo spirito della Cittadella della Pace gli sia già entrato sotto pelle. E poi, insieme con Franco Vaccari, fondatore e presidente della Cittadella della Pace, Jovanotti ha rivolto un messaggio inaugurale agli studenti, sottolineando il valore dell’inizio come opportunità unica della quale essere, sanamente, invidiosi. "Lorenzo è tornato a Rondine e ha portato ancora una volta la sua energia, la sua poesia e il suo sguardo capace di toccare i cuori. Già nella sua visita precedente aveva colto il senso del nostro lavoro – la pace come esercizio quotidiano – e oggi, all’inizio del Quarto Anno, ha aggiunto un tassello prezioso: l’idea che l’inquietudine non sia un peso, ma un dono generativo. I nostri studenti porteranno con sé questa consapevolezza lungo tutto il loro cammino", ha sottolineato Franco Vaccari. Un incontro che Vaccari ha definito "una lezione di umanità", nel quale Jovanotti ha dato il meglio di sé e della sua cultura pop, tra letture, studio, esperienze personali e professionali, restituendo ai ragazzi, più che una lista di consigli, un alfabeto dell’umano e intavolando un dialogo a distanza con il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Andrea Migliavacca. "Quando sono venuto a Rondine qualche mese fa, dissi che qui mi ero nutrito di futuro e speranza. Oggi lo ripeto con ancora più convinzione. Vedere questi ragazzi iniziare il loro anno, sentire le loro domande e la loro voglia di mettersi in gioco, mi ha dato un’energia incredibile. Rondine ti insegna che il conflitto, anche quello interiore, può diventare musica, parola, relazione. Oggi è stato bellissimo ballare questo inizio con loro, e vado via con la sensazione che da qui possa nascere qualcosa che il mondo ha davvero bisogno di ascoltare", ha dichiarato Jovanotti salutando la Cittadella della Pace. (di Paolo Martini) —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione