Italia, parla Politano: “Contento del gol, ma stasera serviva solo vincere!”

Matteo Politano, esterno del Napoli e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai 1 a seguito della vittoria dell’Italia contro Israele, con il numero 7 azzurro autore di un gol. Di seguito le sue parole: “Follissima, folle! È successo di tutto però siamo contenti di essere riusciti a portare a casa il risultato. Se ricordo da quanto tempo non segnassi? Non mi ricordo, penso da tanti anni. A parte il gol per cui sono contentissimo, sono contento comunque di queste due partite e di come le abbiamo affrontate. Questo è il piglio giusto quindi dobbiamo continuare cosí”.



Al di là degli errori, sottolineiamo il carattere e il non darsi per vinti: “L’importante era l’atteggiamento, perché comunque è da poco che lavoriamo con il mister. C’è tanto da lavorare, soprattutto in fase difensiva perché oggi abbiamo preso un po’ troppi gol, però siamo contenti del carattere. Non abbiamo mollato fino alla fine e siamo riusciti a vincere”.

Fonte: TuttoNapoli