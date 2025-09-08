Insigne pronto a tornare in Serie A. La Lazio di Sarri è una tentazione

Dopo tre anni in MLS con il Toronto (76 presenze e 19 gol), Lorenzo Insigne è tornato in Italia. L’esperienza in Canada, tra alti e bassi, non ha rispettato le aspettative, ma gli ha garantito un contratto record e la possibilità di sognare i Mondiali 2026. Ora il fantasista è svincolato e valuta il futuro: la priorità è il ritorno in Serie A, con la Lazio di Maurizio Sarri come tentazione più forte. Insigne ha ribadito la stima per l’allenatore e la volontà di tornare protagonista in Europa, sottolineando che la scelta dovrà essere ponderata anche in base alla famiglia.

Fonte: Corriere dello Sport