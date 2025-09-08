NewsIn EvidenzaNapoli

Infortunio Rrhamani: quanto potrebbe restare ai box il centrale azzurro

By Giovanni Esposito
Come riportato dal Napoli, Amir Rrhamani ha rimediato la lesione di basso grado del bicipite femorale che l’ha costretto a lasciare in anticipo la gara, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, tra il suo Kosovo e la Svizzera. 

Il problema muscolare potrebbe costringere il difensore kosovaro a restare fermo ai box dalle 2 alle 4 settimane. Quindi, Antonio Conte potrebbe fare a meno di Rrhamani per le gare contro Fiorentina, Manchester City, ma anche quelle con Pisa, Milan e Sporting Lisbona.

