Infermeria – Da valutare i recuperi di Gutierrez e Neres

Con ordine: a preoccupare un po’ di più è David il brasiliano, fuori sin dalla vigilia della seconda contro il Cagliari per un affaticamento muscolare ufficialmente comunicato dal club a ridosso del fischio d’inizio, ma ovviamente fuori anche dall’allenamento congiunto con l’Avellino. Le condizioni di Neres, comunque, saranno analizzate giorno dopo giorno a partire da oggi: se non ci sarà alcun rischio, l’obiettivo è aggregarlo al gruppo in tempo utile per consentire a Conte di convocarlo per Firenze. Lo stesso discorso vale per Gutierrez, il mancino spagnolo che continua la sua tabella di recupero dopo l’intervento alla caviglia destra subito il 10 luglio, ai tempi in cui era ancora un giocatore del Girona. Con l’Avellino ha mostrato segnali confortanti: aumentano le sue chance di strappare la prima convocazione.  Fonte: CdS

