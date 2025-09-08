Il Nando Ranch ai Campionati Centro-Meridionali FISE 2025: un’esperienza che vale più di una vittoria

Dal 5 al 7 settembre 2025 il Circolo Ippico Regno Verde di Narni ha ospitato i Campionati Centro-Meridionali FISE di Salto Ostacoli, una delle manifestazioni più prestigiose del calendario equestre nazionale.

Tra le realtà presenti c’era anche il Nando Ranch di Casandrino (NA), che ha partecipato con un gruppo di giovani allievi guidati dall’istruttore Angelo Di Costanzo.

A scendere in campo sono stati Serena Giordano, Elisabetta Granato, Giuseppe Riccio, Chiara Chiacchio, Francesca Pia Bruno e Maria Domenica D’Alterio. Ognuno di loro ha affrontato con serietà e determinazione un contesto competitivo di alto livello, vivendo tre giornate intense tra sport, emozioni e spirito di squadra.

La partecipazione ai Campionati Centro-Meridionali rappresenta infatti molto più di una semplice gara: è un’occasione di crescita personale e sportiva, un momento in cui i giovani cavalieri imparano a gestire la pressione, a confrontarsi con i migliori della macro-area e a rafforzare il proprio legame con il cavallo e con i compagni di squadra.

Il Nando Ranch conferma così la propria missione: formare atleti consapevoli, capaci di affrontare le sfide con impegno e rispetto del proprio compagno di gara, mettendo al centro i valori di questo sport. Ogni competizione diventa un tassello prezioso in un percorso di crescita che va oltre i risultati e lascia un segno profondo nelle esperienze dei ragazzi.

Il rientro da Narni porta con sé ricordi, insegnamenti e nuove motivazioni: un bagaglio che renderà il gruppo ancora più unito e pronto ad affrontare le prossime sfide con entusiasmo e determinazione.